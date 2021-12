Atalanta-Roma, Gasperini: “Non dobbiamo avere pensieri natalizi. Anti-Inter? Lo dicono altri” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie più importante per riuscire ad alzare la quota punti in casa, ma sono tutte statistiche, quel che conta è Atalanta-Roma”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: “È una gara di cartello e di valore, dove dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, che è comunque significativo”. Poi sulla lotta scudetto: “L’Atalanta è l’Anti-Inter? Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie più importante per riuscire ad alzare la quota punti in casa, ma sono tutte statistiche, quel che conta è”. Queste le parole dell’allenatore dell’, Gian Piero, in conferenza stampa alla vigilia del match contro la: “È una gara di cartello e di valore, dovearrivare molto concentrati, non. È un momento molto importante del campionato, in tre giorni chiudiamo il girone di andata, che è comunque significativo”. Poi sulla lotta scudetto: “L’è l’? Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo ...

