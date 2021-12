Atalanta | Gasperini | “Con la Roma non dobbiamo avere pensieri natalizi…”

Advertising

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaRoma ?? Coach Gasperini’s press co… - MomentiCalcio : #Atalanta, #Gasperini su #Zapata: 'E' in una condizione fisica straordinaria' - infoitsport : L'AVVERSARIA Atalanta - Gasperini: 'Mourinho è un grande allenatore- In casa dobbiamo migliorare' - infoitsport : ATALANTA - Gasperini: 'Vogliamo migliorare il nostro rendimento casalingo' - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Gasperini: 'Siamo l'anti Inter? Ne parliamo più avanti. Su Gosens, Muriel e Mourinho...' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

Pure sarà difesa a tre per l', conche pure dovrebbe confermare ancora una volta dal primo minuto giocatori come Toloi, Palomino e Djimsiti: pure attenzione proprio al difensore ...'C'è una differenza fondamentale tra me e: lui lavora da sei anni all', io da sei mesi alla Roma. Significa anche non solo tanti allenamenti, ma dodici finestre di mercato contro ...L’Atalanta per tenere vivo il sogno Scudetto, la Roma per provare a riaprire la lotta per il quarto posto che vale la Champions League. La sfida tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di José ...Mourinho ha parlato della corsa Champions League alla vigilia del big match contro l’Atalanta di Gasperini Roma a pari punti con la Juventus e domani avversaria dell’Atalanta di Gasperini. Ecco le par ...