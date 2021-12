Assolombarda e In-Presa insieme per sostenere la formazione professionale dei giovani del territorio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Combattere la dispersione scolastica e formare nuove competenze per il mondo delle imprese. Con questo obiettivo l'Advisory board per il Sociale di Assolombarda, presieduto da Gabriella Magnoni Dompè, ha donato oggi due borse di studio alla cooperativa sociale In-Presa, a sostegno del percorso formativo di due studenti del Corso per Operatore Meccanico. Assolombarda sul territorio di Monza e Brianza rinnova l'impegno a sostenere percorsi formativi che siano utili ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica e a rafforzare il rapporto tra il mondo della formazione e il mondo delle imprese. “Il nostro Paese - ha sottolineato Gabriella Magnoni Dompè, Presidente dell'Advisory Board per il Sociale di Assolombarda - sconta un tasso di abbandono scolastico ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Combattere la dispersione scolastica e formare nuove competenze per il mondo delle imprese. Con questo obiettivo l'Advisory board per il Sociale di, presieduto da Gabriella Magnoni Dompè, ha donato oggi due borse di studio alla cooperativa sociale In-, a sostegno del percorso formativo di due studenti del Corso per Operatore Meccanico.suldi Monza e Brianza rinnova l'impegno apercorsi formativi che siano utili ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica e a rafforzare il rapporto tra il mondo dellae il mondo delle imprese. “Il nostro Paese - ha sottolineato Gabriella Magnoni Dompè, Presidente dell'Advisory Board per il Sociale di- sconta un tasso di abbandono scolastico ancora ...

