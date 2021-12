Asi, “Gli Oscar dello sport” domani al Salone d’onore del Coni: la manifestazione è alla XVI edizione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, al Salone d’onore del Coni, domani, sabato 18 dicembre, dalle ore18.30, si svolgerà il “Premio sport&Cultura – Gli Oscar dello sport Italiano”. La manifestazione è giunta alla XVI edizione. Organizzata da ASI (Associazioni sportive e Sociali Italiane), torna dopo un anno di interruzione in presenza. Una manifestazione all’insegna dello sport e della passione, nata nel 2004, in occasione del decennale della fondazione di ASI. Un appuntamento nato per richiamare l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente: sport, cultura, impegno sul territorio e sana crescita dell’individuo. L’evento, a cadenza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, aldel, sabato 18 dicembre, dalle ore18.30, si svolgerà il “Premio&Cultura – GliItaliano”. Laè giuntaXVI. Organizzata da ASI (Associazioniive e Sociali Italiane), torna dopo un anno di interruzione in presenza. Unaall’insegnae della passione, nata nel 2004, in occasione del decennale della fondazione di ASI. Un appuntamento nato per richiamare l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente:, cultura, impegno sul territorio e sana crescita dell’individuo. L’evento, a cadenza ...

