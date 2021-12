Ascolti Tv analisi 16 dicembre | Un Professore saluta e prenota il ritorno Poi Scotti e Scalfi e la Coppa Italia Masterchef dietro Del Debbio e Formigli

(Di venerdì 17 dicembre 2021)al top: Tg1 a 5,251 milioni e 24,4%; il primo episodio de Ila 4,915 milioni e 21,5%; Soliti Ignoti a 4,915 milioni e 20,4%, Tg5 4,5 milioni e 20,6%, L’Eredità 4,4 milioni e 23,7%,. In day time solo Uomini e donne sopra il 20%. Alessandro Gassmann contro Gerry, Paolo Delcontro Corrado, ma anche calcio e cooking show. Serata di, quella di giovedì 16, con alla sera su1 la partita Sampdoria-Atalanta. Ingrediente speciale in una griglia arricchita da qualche novità rilevante, sia in chiaro che a pagamento. L’ammiraglia pubblica ha schierato l’ultima puntata di Un. E Canale 5 ha risposto con il torneo dei campioni di Caduta Libera. Su ...

Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri. Daytime Mattina Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno. Masterchef Italia, buoni ascolti tv per la nuova edizione e prime selezioni. Ascolti Tv 16 dicembre, ottima chiusura per Un professore Caduta libera Campionissimi parte negativo.