Ascolti tv 16 dicembre 2021 | Gassmann chiude alla grande e straccia Canale5

(Di venerdì 17 dicembre 2021)tv: il finale di stagione della fiction di Rai1 non ha rivali Molto bene l’ultimo appuntamento di Un professore su Rai1 con il 23% e 4,699 milioni d’italiani collegati, così suddivisi: primo episodio 21,51% e 4,915 milioni, secondo episodio 24,51% e 4,530 milioni. La fiction con Alessandrosette giorni fa aveva fatto il 21,2% e 4,4 milioni. Seconda piazza per lo speciale di prima serata di Caduta libera Campionissimi, il game show dicondotto da Gerry Scotti, che ha registrato il 13,75% di share media con 2,468 milioni di contatti. Giovedì scorso l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 17,9% e 3,1 milioni con l’ultima puntata di Zelig. Il podio si completa con la partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Torino su Italia1 con il 5,17% e 1,170 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva ...

Advertising

Fabio45821423 : Calendari dell'Avvento arretrati: 15 e 16 dicembre. Con #GetBack dei Beatles sembra di vedere le prove del gruppo d… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 16 dicembre 2021: Gassmann chiude alla grande e straccia Canale5. “Un professore” 23%, “Caduta Libera ca… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 16 dicembre 2021: Gassmann chiude alla grande e straccia Canale5. “Un professore” 23%, “Caduta Libera ca… - occhio_notizie : L'ultima puntata di Un Professore batte il record d'ascolti di questo giovedì sera #datiauditel #ascoltitv - see_lallero : Sono arrivati anche i dati della prima di #MasterChefIt su Sky Uno e +1 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

...in concerto al Blue Note di Milano con un live unico e armonioso che avrà un seguito il 20... Dipende molto dal momento in cui lo. Parliamo di Perdiamoci : che storia ha il brano ...Il programma di Gerry Scotti piace molto al pubblico a casa : lo testimonianosempre alti. Ed è per questo motivo che Canale 5 ha voluto dedicare le prime serate di. Si tratta di un ...Ascolti tv e share del prime time di giovedì 16 dicembre 2021 – Un Professore, serie tv con protagonista Alessandro Gassman in onda su Rai Uno, si conferma imbattibile. Lungo la serata di ieri ha addi ...Non era partita alla grandissima la fiction di Rai 1 Un professore ma nel corso delle settimane, il pubblico di è affezionato a tutti i protagonisti della serie. Da Dante Balestra, interpretato da uno ...