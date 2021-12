Ascolti tv 16 dicembre 2021 | Gassmann chiude alla grande e straccia Canale5

(Di venerdì 17 dicembre 2021)tv: il finale di stagione della fiction di Rai1 non ha rivali Molto bene l’ultimo appuntamento di Un professore su Rai1 con il 23% e 4,699 milioni d’italiani collegati, così suddivisi: primo episodio 21,51% e 4,915 milioni, secondo episodio 24,51% e 4,530 milioni. La fiction con Alessandrosette giorni fa aveva fatto il 21,2% e 4,4 milioni. Seconda piazza per lo speciale di prima serata di Caduta libera Campionissimi, il game show dicondotto da Gerry Scotti, che ha registrato il 13,75% di share media con 2,468 milioni di contatti. Giovedì scorso l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 17,9% e 3,1 milioni con l’ultima puntata di Zelig. Il podio si completa con la partita di Coppa Italia tra Sampdoria e Torino su Italia1 con il 5,17% e 1,170 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la stessa rete aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

MAM-e

Redazione Sorrisi Rai1 The Voice Senior : 3.553.000 spettatori (share 18,7%). Canale5 Grande Fratello Vip : 2.989.000 spettatori (share 19,6%). Italia1 Le Iene presentano: Due anni di Covid: 945.000 ...TV " Ieri sera, venerdì 17, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con The Voice Senior andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i ...Ascolti tv di venerdì 17 dicembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5, i dati Auditel. The Voice Senior contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera?Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 17 dicembre hanno visto The Voice Senior primeggiare con 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share, mentre su Canale5 Grande Fratello Vip ha totalizzato ...