Arrivano le rate contro il caro bollette (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le famiglie che non avranno fatto fronte al pagamento delle bollette elettriche e del gas nel primo periodo del 2022 potranno contare su un piano di rateizzazione in 10 mesi. È una delle misure contenute nell'emendamento omnibus alla...

