Arriva Paxlovid | il farmaco anti Covid | e può essere una svolta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sul fronte del contrasto alnonno solo brutte notizie, come la diffusione della variante Omicron. Dall’Ema lo scorso 16 dicembre sonote nuove indicazioni sull’utilizzo di, la pillolavirale contro ilprodotta da Pfizer. Sebbene non sia infatti ancorata l’autorizzazione dell’ente regolatorio europeo per questo, la stessa agenzia per i medicinali ha fornito alcune indicazioni d’uso agli stati che hanno già deciso di utilizzarlo, come l’Italia.devesomministrato il prima possibile dopo la diagnosi ed entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi. I due principi attivi, disponibili in compresse separate, devonoassunti due volte ...