Arriva La Primavera | il nuovo disco di Jovanotti - VIDEO

Advertising

lorenzojova : Musica: la primavera di Jovanotti arriva oggi - Spettacolo - - zazoomblog : Arriva La Primavera: il nuovo disco di Jovanotti - #Arriva #Primavera: #nuovo #disco - marcoregni : RT @la_kuzzo: Quanto ci serviva, un anticipo di primavera come questo. E quanto può far bene, la musica, quando arriva. Viva @lorenzojova s… - fisco24_info : La primavera di Jovanotti arriva oggi: Escono solo in digitale 5 nuovi pezzi de 'Il Disco del sole' - Ary1797 : RT @lorenzojova: Musica: la primavera di Jovanotti arriva oggi - Spettacolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Primavera

Lain anticipo per Jovanotti che, come promesso, pubblica solo in digitale 5 nuovi pezzi - tra cui il nuovo singolo che prende il titolo dalla stagione della rinascita - del nuovo ...ROMA -in inverno ladi Jovanotti che oggi presenta una nuova puntata del 'Disco del Sole'. Cinque brani inediti , prodotti da Rick Rubin , che arrivano soltanto in streaming , a comporre ...BASSANO – Andiamo verso Natale ma le pulizie di primavera, in via Marinali, sono già partite alla grande. Sia tra le erbacce nel cortile, sia dentro il vecchio palazzo di giustizia, ...“ La primavera ” arriva in anticipo per Jovanotti che, come promesso, pubblica solo in digitale 5 nuovi pezzi - tra cui il nuovo singolo che prende il ...