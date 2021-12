Arriva al cinema una favola moderna | “Chi ha incastrato Babbo Natale?” Il bambino protagonista è Martin Francisco Montero Baez

(Di venerdì 17 dicembre 2021)alil nuovo film di Alessandro Siani, unacon tante risate e un finale commovente: ilche interpreta il piccolo Checco; giovanissimo attore che ha solo 8 anni ed èto al cuore del pubblico. TUTTO INIZIA DA UNA PUBBLICITA’nasce nel 2012 a Brescia da padre Dominicano e madre Italiana. Viene selezionato di frequente per spot di noti brand come Chicco e Pampers. Diventa noto grazie alla campagna pubblicitaria di kinder pane ciok e da allora è statodi un centinaio di Spot (Disney, Sky, San Benedetto, Q8, Cisalfa Sport, Virgilio, Fisher Price, Leolandia) e ...

Advertising

GassmanGassmann : Quando un personaggio che interpreto arriva a chi va al cinema o lo vede in televisione, provo emozione e vicinanza… - AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: L'attesissimo nuovo capitolo sull'Uomo Ragno di Tom Holland arriva oggi al cinema con tante novità e molti graditissimi r… - Amaracchia : @idiblue2 Ma ti pare giusto che Belfast da noi arriva nei cinema A MARZO? - muscattinaaa : ho la NECESSITÀ di andare subito al cinema per vedere #SpiderManNowWayHome MA IL RISULTATO DEL CAZZO DI TAMPONE DI… - IGNitalia : Dopo il ritorno al cinema, i #Ghostbusters torneranno anche nel mondo dei videogiochi. -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva cinema

Sky Tg24

Il piano della premier Mette Frederiksen prevede la chiusura di musei,, teatri, bioparchi, ... Fauci: 'Non prevedo restrizioni per chidall'Europa' Anthony Fauci, immunologo e chief ...L'ultimo appello alla prudenzainvece dal direttore della Prevenzione del ministero della ..., sale da concerto, parchi di divertimento, musei e gallerie d'arte in tutto il Paese. Leggi ...Per le feste di Natale Sky propone un palinsesto incredibilmente vasto che metterà d’accordo tutta la famiglia, con una programmazione ...L'Europa, alle prese con l'aumento dei contagi da Covid, è costretta a nuove strette. Nel Regno Unito, dove la variante Omicron è sempre più diffusa - e in Scozia ...