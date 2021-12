Arrestato per traffico di droga Lucci, il capo ultrà del Milan che provocò il suicidio di Virgilio Motta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ora Luca Lucci va in carcere. Il capo della Curva Sud del Milan, da anni coinvolto in numerose inchieste per droga, e diventato ulteriormente famoso per una foto “scomoda” con l’allora vicepremier Matteo Salvini, è finito in un’inchiesta per traffico di droga della Squadra mobile di Milano. C’è anche lui tra le otto misure cautelari scattate a seguito di un’indagine condotta dalla procura di Milano, per un commercio di stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Con Lucci coinvolti anche altri esponenti del tifo organizzato del Milan. Nel luglio del 2020 i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale Milanese, sulla base di tutti i precedenti penali, avevano stabilito che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ora Lucava in carcere. Ildella Curva Sud del, da anni coinvolto in numerose inchieste per, e diventato ulteriormente famoso per una foto “scomoda” con l’allora vicepremier Matteo Salvini, è finito in un’inchiesta perdidella Squadra mobile dio. C’è anche lui tra le otto misure cautelari scattate a seguito di un’indagine condotta dalla procura dio, per un commercio di stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Concoinvolti anche altri esponenti del tifo organizzato del. Nel luglio del 2020 i giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunaleese, sulla base di tutti i precedenti penali, avevano stabilito che ...

