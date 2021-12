(Di venerdì 17 dicembre 2021) A Galapagar (Madrid), il personale della Dia e delle unità dell’Udyco della Polizia Nazionale spagnola, con il coordinamento della Procura Distrettuale di Palermo, ha tratto in arresto il latitante Gioacchino, nato a Desio (MB) nel 1960.si trova nell’elenco dei latitantidel Ministero dell’Interno. Appartiene alla famiglia degli Ingaglio L’uomo risulta pregiudicato per associazione di tipo, omicidio ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ed è affiliato alla famiglia stiddara degli “Ingaglio” di Campobello di Licata (Ag), che, alleatasi con la stidda nissena, negli anni ’90 del secolo scorso aveva scatenato una lunga e sanguinosa guerra di mafia contro gli esponenti della storica consorteria mafiosa cosa nostra, facendo registrare circa 200 omicidi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Arrestato il superlatitante mafioso Gammino. Era nella lista dei più pericolosi. Evase da Rebibbia nel 2002… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato superlatitante

... come quando, da giovane ufficiale a Castello di Cisterna, riuscì a scovare ildi ... In 10 anni, abbiamo150 associati che gli facevano da rete di sostegno e sequestrato beni ...... e per quersto nel maggio del 2018 è statocon l'operazione antimafia 'Anno Zero' ...- esercitato da quest'ultimo avvalendosi dell'interlocuzione con soggetti vicinissimi al...Dopo 18 anni viene fatta luce sul duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco, uccisi a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, il 31 ottobre ...