Arrestato il killer di Diabolik | incastrato da un filmato

(Di venerdì 17 dicembre 2021) statoa Roma ildi Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio noto come, ucciso nella Capitale il 7 agosto del 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco ...

18.09presuntodi 'Diabolik' La polizia e i carabinieri coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno fermato Raul Esteban Calderon con l' accusa di omicidio aggravato dal metodo ...statoa Roma ildi Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio noto come Diabolik, ucciso nella Capitale il 7 agosto del 2019 con un colpo di pistola alla testa nel parco degli ...Arrestato il killer di Diabolik. È lo stesso uomo che ha collaborato ad uccidere Shehaj Selavdi sulla spiaggia di Torvajanica. Un mistero lungo più di due anni è stato svelato adesso, con l’arresto di ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato da ANSA, sarebbe stato arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, noto anche come Diabolik, ucciso a Roma nel ...