Arrestati tre ultras del Milan | importavano droga dal Sudamerica | perquisizioni anche in Bergamasca

Ci sono anche i nomi di alcuni ultras del Milan nell'indagine della procura di Milano su un traffico di droga che partiva dal Marocco e dal Sudamerica.indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora. In corso anche numerose ...indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora.Importavano ingenti quantità di droga dal Marocco e dal Sudamerica, per questo otto persone sono state arrestate al termine di un’indagine della Procura di Milano. Tre di loro sono ultras della Curva ...Sono accusati di aver importato droga dal Marocco e dal Sud America. Per questo motivo stamane sono scattate otto misure cautelari, anche per alcuni ultras della Curva Sud del Milan. Secondo le accuse ...