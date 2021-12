Arianna David e Maria Giovanna Elmi insieme 17 anni dopo il celebre “sono piena basta basta!” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arianna David e Maria Giovanna Elmi si sono ritrovate – dopo 17 anni dalla loro partecipazione a L’Isola dei Famosi – nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Era la terza edizione del reality (vinta da Lory Del Santo) quando le due si ritrovarono costrette a convivere gomito a gomito su una spiaggia. Il comportamento dell’ex signorina buonasera e la poca pazienza della reginetta di bellezza ci regalarono così uno sketch bellissimo che tutt’ora è ricordato: il celebre: “basta Maria Giovanna sono piena!“. Lo sbrocco di Arianna David (cult all’epoca quanto ora) ha conquistato anche il titolo di una nomination ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)siritrovate –17dalla loro partecipazione a L’Isola dei Famosi – nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Era la terza edizione del reality (vinta da Lory Del Santo) quando le due si ritrovarono costrette a convivere gomito a gomito su una spiaggia. Il comportamento dell’ex signorina buonasera e la poca pazienza della reginetta di bellezza ci regalarono così uno sketch bellissimo che tutt’ora è ricordato: il: “!“. Lo sbrocco di(cult all’epoca quanto ora) ha conquistato anche il titolo di una nomination ...

