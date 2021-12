Ardea | luminarie ‘Covid’ | l’opposizione ci ricasca | polemica con foto ‘fake’

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La Rocca diaddobbata cona forma di Covid. Le luci che riprendono la forma del virus sono state oggetto dello scherno di numerosi cittadini dopo che ieri sera la consigliera di opposizione Raffaella Neocliti ha postato – in maniera pubblica – ladell’illuminazione natalizia con questa dicitura: “Sembra che adanche lesono a forma di covid… che desolazione!”a forma di Covid ad? Un fake E sotto sono state più di 100 le reazioni da parte degli internauti, 27 i commenti e 2 le condivisioni. Peccato, però, che quella rappresentata non sia la piazza di, bensì di piazza Marconi a Solferino, in provincia di Mantova. Laè stata scattata infatti qualche giorno fa dal consigliere ...

E' da qualche giorno che luci, addobbi e luminarie rallegrano gli ambienti delle varie città. Tante le forme e i colori. In particolare, in una piazza di Ardea, le luminarie hanno la forma del virus Covid - 19 . La foto viene postata da un'utente sui social , e subito scatta la polemica.