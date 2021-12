Arcinazzo Romano | fino al 6 gennaio il Natale all’Uncinetto “Nevica Silenziosa Ricami”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Suggestiva, elegante e sostenibile l’installazione natalizia “” allestita ad, piccolo comune in provincia di Roma, che sarà possibile ammirareal 62022. Il progetto, ideato e curato da Irene De Horatis, ideatrice di Iremì, e realizzato in collaborazione con Altipiani Park Adventure, regala ai passanti uno spettacolo poetico e ricco di significato. Passeggiando per via Roma è possibile ammirare manufattiche diventano fiocchi di neve e cristalli di ghiaccio, tutti realizzati dalle donne di, che tra nuove creazioni e vecchi merletti chiusi nei cassetti, hanno contribuito alla realizzazione di questa particolare installazione natalizia. Un progetto che ...