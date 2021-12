Architettura | scuole aperte a Tirana | prende forma la visione urbanistica di Boeri

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Archiviata la diaspora albanese, con la fine della dittatura durata mezzo secolo, oggiè una città in fermento che ha fretta di mettersi in pari con i tempi e anzi di crescere, strizzando l'...

Con il Primo Ministro @ediramaal , il Sindaco di Tirana @erionveliaj e il noto architetto @StefanoBoeri a visitare d…

"Se prima poteva sembrare una splendida utopia, oggi, dopo la pandemia, il tema delle scuole aperte è diventato una…

Adnkronos

... che gli albanesi si ispirano per costruire dalle grigie ceneri sovietiche palazzi avveniristici e quartieri a misura d'uomo.", "aperte" a Tirana: prende forma la visione ...Il percorso espositivo, nell'allestimento progettato dal dipartimento didi Bologna ... laboratori per bambini e visite guidate per le. A partire da gennaio e per tutto il periodo ...Tirana, 17 dic. (Adnkronos) - (Dall inviata Silvia Mancinelli) - Archiviata la diaspora albanese, con la fine della dittatura durata mezzo secolo, oggi Tirana è una città in fermento che ha ...Il Macte ringrazia tutte le persone, artiste, artisti, curatori e curatrici, giurie, studi di architettura, allestitori, insegnanti, scuole e tutti coloro ...