Architetto Caputo | «Stadio San Siro? Ci sono solo due possibilità»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’opinione del co-progettista del masterplan di LOC Andreasul nuovo Sanper Inter e Milan Andrea, co-progettista del masterplan di LOC (Loreto Open Community), ha commentato su Mi-Tomorrow quanto sta avvenendo nel dibattito sul futuro di SanSAN– «In Europa cimodelli di riferimento come il Bernabeu, la cui revisione ha dei costi altissimi perché l’intervento è iper-innovativo, anche oltre quelle che sarebbero le necessità del Meazza. Se però compariamo il costo che è stato preventivato per lonuovo, non siamo distanti – dice– Il punto è che Sanoggi è un’icona. Non si tratta di avere un progetto di requisiti legatial comfort, ...

Advertising

gilnar76 : Architetto Caputo: «San Siro? Ci sono solo due possibilità» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Le opzioni di Caputo?? - news24_inter : Architetto Caputo: «San Siro? Ci sono solo due possibilità» -

Ultime Notizie dalla rete : Architetto Caputo

Fcinternews.it

Rinoil pensiero e i versi del Sommo Poeta. Aspettiamo con emozione il momento dell'ascolto' dichiarano in una nota a nome dell'Amministrazione Comunale, il sindaco. Vincenzo ...... ripresi in video da Marianodi Canosaweb . L'abbiamo rappresentata anche in foto in questo ... nella filogenesi di Piazza Gallupi, disegnata in arte in questi mesi dall'Francesco ...L’opinione del co-progettista del masterplan di LOC Andrea Caputo sul nuovo San Siro per Inter e Milan. Ecco le sue parole Andrea Caputo, co-progettista del masterplan di LOC (Loreto Open Community), ...L’opinione del co-progettista del masterplan di LOC Andrea Caputo sul nuovo San Siro per Inter e Milan Andrea Caputo, co-progettista del masterplan di LOC (Loreto Open Community), ha commentato su Mi- ...