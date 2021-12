“Arbitra Maria Sole”, cosa non va nel titolo della Gazzetta dello Sport su Ferrieri Caputi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si dirà che è stata una scelta dettata da questioni di spazio. Oppure che messa in questo modo rendeva immediato il concetto. Ma il titolo che ieri la Gazzetta dello Sport ha utilizzato per rivolgersi a Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad Arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella di Coppa Italia di mercoledì 15 dicembre, di certo non le rende onore. “Il Cagliari sorride, vince dopo due mesi. Arbitra Maria Sole e annulla tre reti”, è il titolo sul pezzo riepilogativo della gara, uscito sull’edizione cartacea di ieri. Il problema salta all’occhio immediatamente: manca il cognome. Il discorso è sempre lo stesso: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si dirà che è stata una scelta dettata da questioni di spazio. Oppure che messa in questo modo rendeva immediato il concetto. Ma ilche ieri laha utilizzato per rivolgersi a, prima donna adre una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadi Coppa Italia di mercoledì 15 dicembre, di certo non le rende onore. “Il Cagliari sorride, vince dopo due mesi.e annulla tre reti”, è ilsul pezzo riepilogativogara, uscito sull’edizione cartacea di ieri. Il problema salta all’occhio immediatamente: manca il cognome. Il discorso è sempre lo stesso: ...

Advertising

Corriere : «Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro.… - neXtquotidiano : Immaginate lo stesso titolo con un arbitro uomo “Arbitra Maria Sole”, cosa non va nel titolo della Gazzetta dello… - TeoloMassimo : RT @Corriere: «Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che… - danielesparisci : RT @Corriere: «Novanta volte su cento quando mi dicono arbitra è per sottolineare che sono una donna. Quindi preferisco arbitro. Credo che… - ChiaraBaldi86 : Niente, non se ne esce (dall'intervista sul @Corriere a Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitra italiana ad aver… -