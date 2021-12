Antonella Clerici, novità in vista: l’annuncio spiazza tutto il pubblico (Di venerdì 17 dicembre 2021) . Succederà alla vigilia di Natale ed è la conferma di un grande successo La seconda stagione di The Voice Senior deve ancora entrare nel vivo con le sfide diretta tra i cantanti che serviranno per determinare i finalisti e il vincitore. Ma intanto c’è una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) . Succederà alla vigilia di Natale ed è la conferma di un grande successo La seconda stagione di The Voice Senior deve ancora entrare nel vivo con le sfide diretta tra i cantanti che serviranno per determinare i finalisti e il vincitore. Ma intanto c’è una L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CIAfra73 : Live 17 dicembre 2021 · #TheVoiceSenior 2021, quarta puntata. Con Antonella Clerici, torna il talent show in onda i… - Stefani04498966 : Antonella Clerici festeggia un compleanno molto ‘speciale’: la torta è imperdibile, l’ha fatto davvero! - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The Voice Senior” con Antonella Clerici. Quarta puntata con le audizioni al buio per gli aspiranti … - pinkbitchypeach : E l’ha detto anche Antonella clerici - zazoomblog : Marisa Laurito asfalta Antonella Clerici: Era raccomandata ecco come mi rubò il posto - #Marisa #Laurito #asfalta… -