Antonella Clerici e la frecciata velenosa in diretta: attacco duro alla concorrenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici lancia la frecciata in diretta, con chi ce l’ha? L’attacco potrebbe essere destinato ad un altro programma “competitor”. Antonella Clerici lancia una frecciata decisamente velenosa dal suo arco a È sempre mezzogiorno: con chi ce l’ha? La conduttrice è sempre stata una donna senza peli sulla lingua e, ultimamente, si è lasciata andare Leggi su youmovies (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lancia lain, con chi ce l’ha? L’potrebbe essere destinato ad un altro programma “competitor”.lancia unadecisamentedal suo arco a È sempre mezzogiorno: con chi ce l’ha? La conduttrice è sempre stata una donna senza peli sulla lingua e, ultimamente, si è lasciata andare

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Rai 1 con “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici - FranciscAnastas : RT @SalvatoreCaroni: Il talento non ha età evviva la vita the voice senior Antonella Clerici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Berté e O… - apicella57 : @AnnaMarchetto3 Sono Antonella ma non Clerici - tonygelato1 : 'e sempre mezzoggiorno 'La Coreografia è orribile e la Antonella Clerici che sembra una popolana sorridente e alla… - Bacco76496820 : Confermano gli ottimi dati Antonella Clerici e Serena Bortone?????? #Esempremezzogiorno 1,685 16,50%… -