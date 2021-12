Anna Safroncik | la visuale dall’alto lascia tutti col fiato corto | “Adorabile dentro e fuori…” – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anna Safroncik

Zazoom Blog

In mezzo ci sarebbe stata anche una storia, pur breve, con l'attrice ucraina. Adesso una nuova avventura, non sentimentale, con il compito di confermare quanto di buono già fatto in ..., l'attrice ed ex modella ancora oggi appare di una bellezza incredibile. Le sue ultime foto non lasciano dubbi., l'attrice ed ex modella è di una bellezza quasi ...RIMINI. Una consacrazione tra i big dell’alta moda italiana per il brand riminese 'Olé Artist', protagonista di due storiche sfilate sulle passerelle di 'Hoas 2021', la grande rassegna dedicata al mon ...Il Lingotto di Torino si trasforma in una grande passerella di moda. E lo fa tra grandi firme, vip e chef stellati. Si tratta della seconda edizione di “Hoas - History of a Style”, l'evento, ideato e ...