Ancora caos in Francia: Paris Fc-Lione interrotta, scontri sugli spalti (VIDEO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora caos in Francia. Nel corso dell’intervallo del match tra il Paris Fc ed il Lione, partita valevole per la Coppa di Francia 2021/2022, gli animi si sono surriscaldati sugli spalti con un vero e proprio tafferuglio. Fumogeni, petardi e disordini che proseguono per parecchi minuti con pochi steward che non riescono a sedare la situazione. La partita, al momento, è stata interrotta sul punteggio di 1-1. Le due squadre sono ferme negli spogliatoi in attesa di notizia. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)in. Nel corso dell’intervallo del match tra ilFc ed il, partita valevole per la Coppa di2021/2022, gli animi si sono surriscaldaticon un vero e proprio tafferuglio. Fumogeni, petardi e disordini che proseguono per parecchi minuti con pochi steward che non riescono a sedare la situazione. La partita, al momento, è statasul punteggio di 1-1. Le due squadre sono ferme negli spogliatoi in attesa di notizia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Ancora caos totale in Francia, scontri e disordini: interrotta #ParisfcLione VIDEO - teknoring_com : Secondo il presidente dell'Ance, Gabriele Buia si configura 'una ?????????? ???????????? che rischia di gettare ancora una vol… - _DAGOSPIA_ : NEL CAOS LIBICO COMANDANO ANCORA LE MILIZIE - IL VOTO NEL PAESE NORD AFRICANO SI ALLONTANA E ORA...… - libellula58 : RT @buonweekend: #Senato è caos: sconvocata la seduta di sabato slitta ancora la manovra in commissione che verrà discussa dalle 15:00 di d… - FrancescoSanges : @pasquale_caos ancora devo capire come funziona -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora caos U&D, Ciprian senza freni: 'Non riuscivo più ?' I due avrebbero fatto scoppiare un vero e proprio caos all'interno del programma. Tutto è accaduto ... i due sembra che abbiano voluto scusarsi e poi raccontare la loro versione dei fatti ed ancora ...

nel caos libico comandano ancora le milizie - il voto nel paese nord africano si allontana e ora... 1 - ASSEDIO DELLE MILIZIE, LA LIBIA RITORNA NEL CAOS: 'NON SI VA PIÙ A VOTARE' Fausto Biloslavo per 'il Giornale' UN MILIZIANO DELLE TRUPPE DI HAFTAR IN LIBIA In Libia comandano sempre le milizie. E lo hanno dimostrato nelle ultime ore ...

Caos autostrade, ancora disagi a causa dei cantieri Primocanale Ancora caos in Francia: Paris Fc-Lione interrotta, scontri sugli spalti (VIDEO) Ancora caos in Francia. Nel corso dell’intervallo del match tra il Paris Fc ed il Lione, partita valevole per la Coppa di Francia 2021/2022, gli animi si sono surriscaldati sugli spalti con un vero e ...

“La Fiorentina sta provando a cedere Vlahovic all’estero” Che, nonostante le sirene intorno a lui, continua a segnare a raffica. Su una possibile cessione alla Juventus da parte della Fiorentina ha aggiunto: “Se ne parla, ma credo stiano provando a cederlo a ...

I due avrebbero fatto scoppiare un vero e proprioall'interno del programma. Tutto è accaduto ... i due sembra che abbiano voluto scusarsi e poi raccontare la loro versione dei fatti ed...1 - ASSEDIO DELLE MILIZIE, LA LIBIA RITORNA NEL: 'NON SI VA PIÙ A VOTARE' Fausto Biloslavo per 'il Giornale' UN MILIZIANO DELLE TRUPPE DI HAFTAR IN LIBIA In Libia comandano sempre le milizie. E lo hanno dimostrato nelle ultime ore ...Ancora caos in Francia. Nel corso dell’intervallo del match tra il Paris Fc ed il Lione, partita valevole per la Coppa di Francia 2021/2022, gli animi si sono surriscaldati sugli spalti con un vero e ...Che, nonostante le sirene intorno a lui, continua a segnare a raffica. Su una possibile cessione alla Juventus da parte della Fiorentina ha aggiunto: “Se ne parla, ma credo stiano provando a cederlo a ...