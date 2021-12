Ampliata l’accoglienza dei dormitori a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA, all’interno del Real Albergo dei Poveri in Via Bernardo Tanucci, nella stessa area dello Spazio Docce, già nota per accogliere in diurna persone bisognose offrendo loro anche un servizio di lavanderia e guardaroba, è stato allestito uno di 15 posti che accoglierà stabilmente e con decorrenza immediata le persone senza dimora, con equipe specializzate che si occuperanno di gestire gli ospiti. Anche ilo pubblico aumenta il numero di posti che passano a 60 complessivi (ridotti nei mesi scorsi da 120 che erano causa Covid). Proseguono anche le interlocuzioni con la Caritas e con altri enti che hanno risposto all’appello dell’assessorato al welfare per rispondere a quella che con il freddo si e’ presentata da subito una drammatica emergenza sociale e umanitaria. ‘L’idea è quella di ...