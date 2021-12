Amici, arriva Fedez: ecco cosa farà nella scuola di Maria De Filippi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fedez entra ad ' Amici ', la scuola per giovani talenti di Maria De Filippi. Fedez mantiene la promessa fatta qualche tempo fa e sarà protagonista, insieme ai ragazzi, della puntata di domenica. Amici,... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021)entra ad '', laper giovani talenti diDemantiene la promessa fatta qualche tempo fa e sarà protagonista, insieme ai ragazzi, della puntata di domenica.,...

Advertising

patriziateresa7 : RT @valezuppina: Ciao a tutti ?? amici mi aiutate a far girare l'appello del cucciolo appena recuperato? Maschio, circa 5 mesi, futura tg me… - fmg181 : RT @valezuppina: Ciao a tutti ?? amici mi aiutate a far girare l'appello del cucciolo appena recuperato? Maschio, circa 5 mesi, futura tg me… - oceanerazzurro : RT @valezuppina: Ciao a tutti ?? amici mi aiutate a far girare l'appello del cucciolo appena recuperato? Maschio, circa 5 mesi, futura tg me… - Nicola23453287 : RT @stefano96762286: cari amici a Gennaio 2022 arriva la pillola anti covid alla faccia del cachineri CECCHI PAONE e del MERCENARIO BASSET… - Marcogayamarco : RT @valezuppina: Ciao a tutti ?? amici mi aiutate a far girare l'appello del cucciolo appena recuperato? Maschio, circa 5 mesi, futura tg me… -