Amici 21, Cosmary e Alex sempre più vicini: ecco cosa sta accadendo

IL FLIRT TRA LA BALLERINA Cosmary E IL CANTANTE Alex CONTINUA IN CASETTA Nel daytime di Amici 21 andata in onda il 17 Dicembre, vengono mostrate alcune immagini che riguardano il rapporto tra Cosmary e Alex.

Qualche settimana fa è entrata a far parte della scuola di Amici, la ballerina Cosmary Fasanelli. Immediatamente, ha catturato l'attenzione del cantante di Lorella Cuccarini, Alex, nome d'arte di Alessandro Rina. Molto probabilmente, lui e la sua ex fidanzata si sono lasciati, forse anche a causa dell'arrivo di Cosmary con cui Alex ha ormai molta confidenza.

