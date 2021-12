Amici 2021, Cosmary e Alex infuria il flirt: la reazione di rabbia della fidanzata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ad Amici 21, sembra che sia nata una nuova coppia, stiamo parlando di Cosmary e Alex. Nelle scorse ore l'aspirante cantante, si è lasciato andare ad una confessione molto intima con la ballerina: ecco cosa le ha detto. Quando compare una complicità così forte, non si può fermare, è impossibile. Alex e Cosmary sono sempre più vicini e non molto tempo fa hanno dimostrato che la loro Amicizia sta diventando un rapporto solido e importante, la loro relazione ha attirato molta attenzione proprio perché l'attrazione che provano l'uno verso l'altra non può essere tenuta nascosta. I due allievi trascorrono molto tempo insieme, e a volte si isolano dal gruppo per parlare, ritagliandosi momenti di grande intimità, anche se non hanno ancora parlato della loro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ad21, sembra che sia nata una nuova coppia, stiamo parlando di. Nelle scorse ore l'aspirante cantante, si è lasciato andare ad una confessione molto intima con la ballerina: ecco cosa le ha detto. Quando compare una complicità così forte, non si può fermare, è impossibile.sono sempre più vicini e non molto tempo fa hanno dimostrato che la lorozia sta diventando un rapporto solido e importante, la loro relazione ha attirato molta attenzione proprio perché l'attrazione che provano l'uno verso l'altra non può essere tenuta nascosta. I due allievi trascorrono molto tempo insieme, e a volte si isolano dal gruppo per parlare, ritagliandosi momenti di grande intimità, anche se non hanno ancora parlatoloro ...

Advertising

fattoquotidiano : Roberto Gualtieri è pronto a portare in Campidoglio 27 nuovi dirigenti a sua scelta - LaStampa : Trento, 39enne non vaccinato muore di Covid. La frustrazione degli amici: ”Il Covid non esiste vero?” - fattoquotidiano : COINCIDENZE | Il boss ha parlato di un incontro con B. nella cittadella di Basiglio. In quel villaggio in passato a… - TerzoTempo54 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 16.12.2021 Un saluto veloce da Marlene insieme ai suoi amici pupazzi (più grandi di lei..), per dirvi che sta bene… - ComuneFormigine : Le #narrazioni per #bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Librarsi tornano questo sabato, 18 dicembre, con 'Amici sott… -