Ami il Natale ma temi l’effetto che ha sulla bilancia? Niente paura: Iader Fabbri ha messo a punto il Christmas Food Plan per affrontare le feste senza ingrassare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Natale: 7 consigli per non ingrassare con il Christmas Food Plan guarda le foto Il Natale, e in generale le feste, è ricco di insidie per chi è attento alla forma e all’alimentazione equilibrata. Rinunciare ai piaceri della tavola durante un arco di tempo così lungo è davvero difficile anche per gli immuni alle tentazioni. E il rischio di aggiungere il famoso nuovo buco alla cintura è dietro l’angolo. Ma con qualche piccolo accorgimento e un “piano di battaglia” strategico è possibile riuscire a mantenere ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021): 7 consigli per noncon ilguarda le foto Il, e in generale le, è ricco di insidie per chi è attento alla forma e all’alimentazione equilibrata. Rinunciare ai piaceri della tavola durante un arco di tempo così lungo è davvero difficile anche per gli immuni alle tentazioni. E il rischio di aggiungere il famoso nuovo buco alla cintura è dietro l’angolo. Ma con qualche piccolo accorgimento e un “piano di battaglia” strategico è possibile riuscire a mantenere ...

Advertising

Reemul64 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????AUUTO ??AIUTO ????320 7560452?? FLORA E ANDATA IN IPOTERMIA ??URGE SUBITO STALLO O ADOZIONE E IN CANIL… - fumolapippa : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????AUUTO ??AIUTO ????320 7560452?? FLORA E ANDATA IN IPOTERMIA ??URGE SUBITO STALLO O ADOZIONE E IN CANIL… - winnimao : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????AUUTO ??AIUTO ????320 7560452?? FLORA E ANDATA IN IPOTERMIA ??URGE SUBITO STALLO O ADOZIONE E IN CANIL… - GraziaMarocco : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????AUUTO ??AIUTO ????320 7560452?? FLORA E ANDATA IN IPOTERMIA ??URGE SUBITO STALLO O ADOZIONE E IN CANIL… - messaggidivita : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO ????????????AUUTO ??AIUTO ????320 7560452?? FLORA E ANDATA IN IPOTERMIA ??URGE SUBITO STALLO O ADOZIONE E IN CANIL… -