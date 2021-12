Ameen Saleem 4Tet in “4 Seasons”

Advertising

Auditorium:in concerto sabato 18 dicembre ore 21 Teatro Studio Ampie melodie, sorrette da un groove ostinato e moderno, si fondono in un genere personalissimo, dove jazz, soul e funk dialogano a più ...... USA, Giappone,?.), collaborando con artisti internazionali e ricercati quali Joel Holmes, Reuben Rogers, Gregory Hutchinson,, Darryl Hall, Denise King, Olivier Hutman; e Luigi Masciari, ...CAVA DEI TIRRENI – E’ un concerto imperdibile per gli appassionati di jazz quello in programma venerdì 17 dicembre al moro di Cava dè Tirreni, dove il contrabbassista americano Ameen Saleem presenta i ...Sabato 18 dicembre, ore 21, il contrabbassista americano Ameen Saleem in concerto al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica per presentare il progetto inedito “4 Season”, insieme a un quarte ...