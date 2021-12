Ambra Angiolini nel cast de L’Isola dei famosi? Le voci sul forte pressing di Mediaset (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’Isola dei famosi inizia a prendere forma, almeno in testa dei suoi autori che stanno studiando le mosse giuste per rilanciare il programma pronto a tornare nel 2022. Detto della conferma come conduttrice della vulcanica Ilary Blasi, era infatti difficile pensare ad un volto diverso dal suo per la conduzione, proprio che in questi giorni si stanno muovendo nuovi passi per capire chi possa partire alla volta di una nuova isola da colonizzare oppure per affiancarla in studio in qualità di opinionista. In tal senso prendono forza le voci che vorrebbero un forte pressing di Mediaset intorno alla figura di Ambra Angiolini, attrice ed anche conduttrice che in passato mai ha avuto a che fare con un reality show televisivo. Che sia questa la volta ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)deiinizia a prendere forma, almeno in testa dei suoi autori che stanno studiando le mosse giuste per rilanciare il programma pronto a tornare nel 2022. Detto della conferma come conduttrice della vulcanica Ilary Blasi, era infatti difficile pensare ad un volto diverso dal suo per la conduzione, proprio che in questi giorni si stanno muovendo nuovi passi per capire chi possa partire alla volta di una nuova isola da colonizzare oppure per affiancarla in studio in qualità di opinionista. In tal senso prendono forza leche vorrebbero undiintorno alla figura di, attrice ed anche conduttrice che in passato mai ha avuto a che fare con un reality show televisivo. Che sia questa la volta ...

Advertising

daBitonto : #Bitonto Annullato l'appuntamento di stasera a #Teatro con Il nodo di Ambra Angiolini e Arianna Scommegna. La recit… - vanefly87 : RT @XX83106877: Miriana è convinta di essere ancora a non è la Rai e Soleil la vede come Ambra Angiolini #Gfvip - brabramon : RT @XX83106877: Miriana è convinta di essere ancora a non è la Rai e Soleil la vede come Ambra Angiolini #Gfvip - XX83106877 : Miriana è convinta di essere ancora a non è la Rai e Soleil la vede come Ambra Angiolini #Gfvip - DonnaGlamour : Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi? Mediaset la vuole a tutti i costi -