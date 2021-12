Ambientalisti bloccano il viadotto della Magliana: code anche sulla Roma-Fiumicino (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – Hanno bloccato il viadotto della Magliana, all’altezza del Ponte sul Tevere, a Roma, per protestare contro l’emergenza climatica. È la settima azione degli Ambientalisti di Extinction Rebellion nella Capitale. anche in questo caso una decina di persone sono stati identificati dalla polizia arrivata sul posto. Ieri altri 7 Ambientalisti avevano bloccato il traffico sul Gra all’altezza di Settebagni. Martedì sempre sul raccordo, all’altezza della Tuscolana, erano state identificate altre 8 persone appartenenti allo stesso gruppo. Ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono registrate sulla A91 Roma-Fiumicino a partire da via Rebecchini verso l’Eur. Sul posto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)– Hanno bloccato il, all’altezza del Ponte sul Tevere, a, per protestare contro l’emergenza climatica. È la settima azione deglidi Extinction Rebellion nella Capitale.in questo caso una decina di persone sono stati identificati dalla polizia arrivata sul posto. Ieri altri 7avevano bloccato il traffico sul Gra all’altezza di Settebagni. Martedì sempre sul raccordo, all’altezzaTuscolana, erano state identificate altre 8 persone appartenenti allo stesso gruppo. Ripercussioni sul traffico: lunghesi sono registrateA91a partire da via Rebecchini verso l’Eur. Sul posto ...

