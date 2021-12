Ama | domenica raccolta rifiuti ingombranti in municipi pari

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma –19 dicembre decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna ‘Il Tuo quartiere non è una discarica’ lastraordinaria gratuita mensile diurbani,, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. In questa occasione verranno coinvolti idella città con 10 eco-stazioni mobili appositamente allestite che saranno a disposizione dei cittadini. Anche questa ultimastraordinaria del 2021 vedrà la presenza, in alcuni siti, dei volontari del Riuso con associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l’azienda ha già da tempo siglato degli specifici protocolli di intesa. Così ...

