Altro nome per il dopo Manolas | si guarda in Belgio!

In queste ultime ore stanno salendo le quotazioni di un ottimo prospetto della Jupiler League, Jhon Lucumi del Genk. L'indiscrezione, lanciata dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, rappresenta l'idea di Giuntoli per il dopo Manolas, ossia un colpo a basso prezzo in prospettiva. Manolas Napoli Olympiakos Lucumi è un classe 98, di nazionalità colombiana. Infatti potrebbe svolgere un ruolo chiave nella trattativa David Ospina, suo connazionale. Il giovane difensore del Genk sarebbe un ottimo acquisto considerando anche la sua duttilità. Ha già svolto numerose partite anche da terzino sinistro, buco che Luciano Spalletti necessita di colmare, avendo solo Mario Rui in rosa.

