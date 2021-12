“Altro che poca cosa”. Giancarlo Magalli condannato, Adriana Volpe spiega cosa è successo davvero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Rissa social tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. La sentenza emessa dal tribunale di Milano trasformata poi in una sanzione amministrativa ha fatto litigare i due che da tempo sono ai ferri corti. Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del foro milanese, ha respinto la richiesta dell’accusa di una condanna a 9 mesi di reclusione, condannando Giancarlo Magalli al pagamento di una multa pari a 14mila euro, al pagamento di una provvisionale e delle spese processuali sostenute da Adriana Volpe. Il fatto risale al 2017 quando il noto conduttore tv rilasciò un’intervista al settimanale “Chi” dal titolo “Giancarlo Magalli, un NO non rovina la carriera”. Nell’intervista il conduttore toccò temi delicati ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Rissa social tra. La sentenza emessa dal tribunale di Milano trasformata poi in una sanzione amministrativa ha fatto litigare i due che da tempo sono ai ferri corti. Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del foro milanese, ha respinto la richiesta dell’accusa di una condanna a 9 mesi di reclusione, condannandoal pagamento di una multa pari a 14mila euro, al pagamento di una provvisionale e delle spese processuali sostenute da. Il fatto risale al 2017 quando il noto conduttore tv rilasciò un’intervista al settimanale “Chi” dal titolo “, un NO non rovina la carriera”. Nell’intervista il conduttore toccò temi delicati ...

