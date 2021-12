Alloggi a Capodimonte | Basile annuncia mobilitazione permanente

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Grazie all’interpellanza consiliare del consigliere De Longis finalmente si riesce a far chiarezza ed avere un quadro chiaro su quanto accade ai trentaduedi edilizia residenziale pubblica di Via Liborio Pizzella e ai sottotetti ricavati in palazzi già esistenti ubicati anch’essi a. Nonostante le vane promesse e garanzie date da Acer nel mese di Luglio scorso in relazione all’ultimazione dei lavori che sarebbe avvenuta entro la fine dell’anno, oggi a Dicembre del 2021 scopriamo che glinon saranno consegnati prima di sei mesi”. Così in una nota Pasqualedell’Associazione Inquilini Asia Usb e Movimento di Lotta per la Casa. “Inoltre – aggiunge – scopriamo che ancora sussistono problemi di natura tecnica tra la stessa Acer e Gesesa, azienda ...