Allegri “Dybala out, Bologna difficile, serve più cinismo” (Di venerdì 17 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – E’ un Massimiliano Allegri determinato quello della vigilia di Bologna-Juve. In conferenza stampa, il tecnico dei bianconeri ha parlato degli infortunati, dei tanti punti persi in campionato e del lavoro da fare, per migliorare, senza pensare in alcun modo al mercato. “Almeno in Champions stiamo andando bene, ora ci daremo una mossa noi in campionato. Danilo e Chiesa sono out sia per domani che per martedì. Chiellini spero di averlo per martedì. Kulusevski non ha i novanta minuti nelle gambe ma averlo domani già in panchina è importante per noi. Per Dybala, secondo la risonanza, non c’è niente ma c’è sempre il rischio, quindi meglio evitare. Spero di recuperarlo per il Cagliari”, ha dichiarato Allegri. “Di mercato non parlo. Dobbiamo lavorare sulla rosa che abbiamo, che è ottima. Dobbiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) TORINO (ITALPRESS) – E’ un Massimilianodeterminato quello della vigilia di-Juve. In conferenza stampa, il tecnico dei bianconeri ha parlato degli infortunati, dei tanti punti persi in campionato e del lavoro da fare, per migliorare, senza pensare in alcun modo al mercato. “Almeno in Champions stiamo andando bene, ora ci daremo una mossa noi in campionato. Danilo e Chiesa sono out sia per domani che per martedì. Chiellini spero di averlo per martedì. Kulusevski non ha i novanta minuti nelle gambe ma averlo domani già in panchina è importante per noi. Per, secondo la risonanza, non c’è niente ma c’è sempre il rischio, quindi meglio evitare. Spero di recuperarlo per il Cagliari”, ha dichiarato. “Di mercato non parlo. Dobbiamo lavorare sulla rosa che abbiamo, che è ottima. Dobbiamo ...

