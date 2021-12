Allegri: «Dybala non è a disposizione, Chiellini e Kulusevski solo in panchina, Ramsey out» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alla vigilia di Bologna-Juventus, gara di campionato in programma domani alle 18, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, parla in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? “La squadra ha avuto una settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene. Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta procedendo molto bene così come Danilo. Chiellini domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco. Gli altri abili e arruolabili”. Le condizioni di Dybala quali sono? Cambierà assetto o giocherà Kulusevski al suo posto? “Kulusevski non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso. Si è allenato ma non ha i novanta nelle gambe, averlo in panchina è già importante. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alla vigilia di Bologna-Juventus, gara di campionato in programma domani alle 18, il tecnico della Juventus, Massimiliano, parla in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come sta la squadra? “La squadra ha avuto una settimana di lavoro, abbiamo lavorato bene.non sarà a, Chiesa sta procedendo molto bene così come Danilo.domani difficilmente giocherà perché ha qualche acciacco. Gli altri abili e arruolabili”. Le condizioni diquali sono? Cambierà assetto o giocheràal suo posto? “non ha i novanta minuti nelle gambe perché dopo l’operazione ha perso un po’ di peso. Si è allenato ma non ha i novanta nelle gambe, averlo inè già importante. ...

