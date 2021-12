Alla ricerca disperata della Omicron catastrofica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tutti parlano della variante Omicron, ma soprattutto tutti cercano la variante Omicron in versione catastrofica. Ad oggi però, c’è poca trippa per gatti. Variante Omicron catastrofica, ma per principio Ursula Von der Leyen è sempre nella pole position del dramma, e come riporta Adnkronos lancia Allarmi su Allarmi: “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la variante Delta, sappiamo che la variante Omicron ci minaccia davvero. Si sta diffondendo ad un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini, almeno parzialmente”. Ad inizio dicembre la stampa spagnola – El Pais , puntualmente rilanciato da Repubblica – parlava addirittura di “Frankestein” del Covid. Due giorni fa l’Ecdc (Centro Europeo per le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tutti parlanovariante, ma soprattutto tutti cercano la variantein versione. Ad oggi però, c’è poca trippa per gatti. Variante, ma per principio Ursula Von der Leyen è sempre nella pole position del dramma, e come riporta Adnkronos lanciarmi surmi: “Anche se in questo momento combattiamo ancora contro la variante Delta, sappiamo che la varianteci minaccia davvero. Si sta diffondendo ad un ritmo feroce e ha la potenzialità di ‘bucare’ i vaccini, almeno parzialmente”. Ad inizio dicembre la stampa spagnola – El Pais , puntualmente rilanciato da Repubblica – parlava addirittura di “Frankestein” del Covid. Due giorni fa l’Ecdc (Centro Europeo per le ...

