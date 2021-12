Alla Reggia di Monza il suono di uno degli ultimi violini di Stradivari

(Di venerdì 17 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Lo storico violino di AntonioLam ex Scotland University (1734), temporaneamente affidato al Museo del Violino di Cremona dSi-Yo Music Society Foundation Inc. e dfamiglia di Sau-Wing Lam, farà sentire la sua prodigiosa voce nel Salone delle Feste delladi. L’appuntamento è fissato per domenica 9 gennaio 2022 alle ore 15.30. Lo strumento sarà suonato dsolista Lena Yokoyama, che da anni collabora con il Museo del Violino e spesso si è esibita con i capolavori delle collezioni storiche, riscuotendo notevole successo internazionale.L’evento, presentato oggi nella sede dell’istituzione cremonese, è il frutto della nuova collaborazione tra il Consorzio dellae il Parco di ...

