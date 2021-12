Alla porta dell'Europa (Di venerdì 17 dicembre 2021) DAlla pressione sull’estremo confine orientale ai tentativi di traversata della Manica. E poi gli sbarchi continui da Libia e Tunisia, o la rotta che dAlla Turchia porta dritto in Calabria. Nel 2021 c’è stata un’impennata negli arrivi di migranti. E i trafficanti di esseri umani ora operano anche in pieno inverno. L’aereo di Frontex inquadra nel mirino verde un peschereccio di una ventina di metri, carico di migranti, che avanza tra le onde. La foto dal cielo è stata scattata il 27 novembre scorso. Il giorno dopo la Guardia costiera, con l’aiuto di una motovedetta rumena dell’agenzia europea per il controllo per le frontiere, soccorre il peschereccio al largo di Roccella Ionica. In tutto 244 «passeggeri», comprese donne e bambini siriani, palestinesi, egiziani partiti da Mersin in Turchia. Costo del ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dpressione sull’estremo confine orientale ai tentativi di traversataa Manica. E poi gli sbarchi continui da Libia e Tunisia, o la rotta che dTurchiadritto in Calabria. Nel 2021 c’è stata un’impennata negli arrivi di migranti. E i trafficanti di esseri umani ora operano anche in pieno inverno. L’aereo di Frontex inquadra nel mirino verde un peschereccio di una ventina di metri, carico di migranti, che avanza tra le onde. La foto dal cielo è stata scattata il 27 novembre scorso. Il giorno dopo la Guardia costiera, con l’aiuto di una motovedetta rumena’agenzia europea per il controllo per le frontiere, soccorre il peschereccio al largo di Roccella Ionica. In tutto 244 «passeggeri», comprese donne e bambini siriani, palestinesi, egiziani partiti da Mersin in Turchia. Costo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla porta Da mattina a sera Sono a Torino, in albergo. Mi alzo e scendo a fare colazione, una ragazza mi serve il croissant e un'altra il caffè. Alla reception mi chiamano il taxi e il taxi mi porta in stazione. Prendo un Italo. ... [ Continua a leggere sul sito. ]

Natale a Milano: gli appuntamenti da non perdere in città ...e diretto dal maestro Riccardo Chailly ha aperto lo scorso 7 dicembre la stagione del Teatro alla ... Giardini di Porta Venezia . Qui, fino al 9 gennaio, si anima invece il Villaggio delle Meraviglie. ...

Napoli, torna a casa e trova un ladro davanti alla porta: aiuta i vigili a bloccarlo Corriere del Mezzogiorno Il look del giorno: la borraccia è la nuova It Bag? Sebbene siano state create soprattutto per rispondere alla domanda di sostituti delle bottigliette monouso, oggi le borracce termiche firmate sono molto di più di un semplice accessorio da nascondere ...

Giostra, weekend al voto Oggi inizia Santo Spirito Ai Bastioni urne aperte da stasera a domenica, gli altri partono da domani. La scelta di Vedovini pesa su Sant’Andrea, incognita Tamarindi a Porta del Foro ...

