Alfonso Signorini annuncia chi sono i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alfonso Signorini questa sera accoglierà in Casa tre nuovi concorrenti. La prima è Eva Grimaldi, che al settimanale Chi ha confessato che le piacerebbe sentirsi libera fra quelle mura, il secondo invece è Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island. La terza concorrente è a sorpresa tale Federica Calemme, ex reginetta di bellezza professoressa de L’Eredità. “Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – si legge nel comunicato stampa – “Tre nuovi concorrenti infatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano”. nuovi ingressi, nuovi confronti, nuove decisioni: il nostro ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021)questa sera accoglierà in Casa tre. La prima è Eva Grimaldi, che al settimanale Chi ha confessato che le piacerebbe sentirsi libera fra quelle mura, il secondo invece è Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island. La terza concorrente è a sorpresa tale Federica Calemme, ex reginetta di bellezza professoressa de L’Eredità. “Stasera ci sarà anche chi entra nella Casa per restare e portare una ventata di novità alle dinamiche del gioco” – si legge nel comunicato stampa – “Treinfatti varcheranno la Porta Rossa e si uniranno al gruppo: Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano”.ingressi,confronti, nuove decisioni: il nostro ...

Advertising

bubinoblog : GFVIP: ALFONSO SIGNORINI ACCOGLIE TRE NUOVI 'VIPPONI', IL FACCIA A FACCIA ALEX-SOLEIL - StraNotizie : Alfonso Signorini annuncia chi sono i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip - BITCHYFit : Alfonso Signorini annuncia chi sono i tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip - Elvy13432457 : @GrandeFratello Gli autori e Alfonso signorini adesso vogliono far passare per vittima questa vipera di Solei per t… -