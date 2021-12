“Alex voleva troncare il matrimonio con Delia”, il retroscena di Soleil al GF Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Soleil Sorge è molto delusa da Alex Belli e non lo nasconde. In attesa del loro confronto questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, l’italo americana ha svelato un retroscena che riguarda il matrimonio con Delia Duran. Soleil parla di Alex: “voleva troncare il matrimonio con Delia” Se fosse stata tutta una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 dicembre 2021)Sorge è molto delusa daBelli e non lo nasconde. In attesa del loro confronto questa sera, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, l’italo americana ha svelato unche riguarda ilconDuran.parla di: “ilcon” Se fosse stata tutta una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

alex_orlowski : Però quando i miei legali vi fanno cancellare gli articoli diffamatori dai vostri quotidiani non lo twittate mica e… - blogtivvu : “Alex voleva troncare il matrimonio con Delia”, il retroscena di Soleil al GF Vip - Returned83 : @alex_pirlowski @MalefikoDentro @radiosilvana Sono probabilmente le scarpe che Valvolina voleva acquistare per una… - ZiaDeDe84 : Ho letto una notizia che #AlexBelli rientra nel #GrandeFratelloVip e spero solo come #ospite per chiarire il teatri… - Anastas80811885 : RT @catiuz92: Alex che scatta fotografie a Delia ?? Ma la cattiva che si è messa in mezza è Soleil che li voleva dividere e che si è compor… -