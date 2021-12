Alex Belli torna al Grande Fratello Vip: tre nuovi concorrenti, le anticipazioni di stasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, venerdì 17 dicembre 2021 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Alex Belli torna per un confronto con Soleil Sorge (e non solo…). Alex Belli torna: tre nuovi concorrenti, le anticipazioni del Grande Fratello Vip Tre nuovi concorrenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ tutto pronto per la nuova puntata delVip che andrà in onda, venerdì 17 dicembre 2021 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset:per un confronto con Soleil Sorge (e non solo…).: tre, ledelVip Tre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

