Alessia Marcuzzi, relax bollente sul divano. La posa stuzzica i fan: “Stasera sei cattiva…” – FOTO (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’affascinante presentatrice romana ha lasciato completamente di stucco i tantissimi fans con degli scatti a dir poco provocanti. Alessia Marcuzzi, da molto tempo a questa parte, è sicuramente una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’affascinante presentatrice romana ha lasciato completamente di stucco i tantissimi fans con degli scatti a dir poco provocanti., da molto tempo a questa parte, è sicuramente una delle… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlContiAndrea : 'Accanto ad Amadeus ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le s… - bad4tlove_ : Senti Ama o Alessia Marcuzzi o niente - Affaritaliani : Mediaset, Berlusconi rivuole Alessia Marcuzzi alle Iene: Parenti non ci sta - litsailor : Ma io ero rimasta alla Marcuzzi.. Chi so questiii Amadeus che cazzo faiii voglio Alessia - VelvetMagIta : #Sanremo2022, Alessia Marcuzzi e Tommaso Paradiso possibili co-conduttori #VelvetMag #Velvet -