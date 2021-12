Alessandro Basciano, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alessandro Basciano è uno dei nuovi concorrenti che stasera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne varcherà la porta rossa insieme ad Eva Grimaldi e Federica Camelle Alessandro Basciano, prima del Grande Fratello Vip due note trasmissioni tv Il volto di Basciano è noto dal 2018 quando è arrivato negli studi del dating show di Maria De Filippi per conoscere Giulia Quattrociocche. Il giovane genovese era arrivato alla scelta finale della tronista che aveva preferito a lui l’altro corteggiatore, Daniele Schiavon con il quale è uscita dal programma dopo la classica pioggia di petali rossi. Successivamente nell’edizione 2020 di Temptation Island, appare tra i tentatori che si sono distinti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)è uno dei nuovi concorrenti che stasera entrerà nella casa delVip: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne varcherà la porta rossa insieme ad Eva Grimaldi e Federica Camelle, prima delVip due note trasmissioni tv Il volto diè noto dal 2018 quando è arrivato negli studi del dating show di Maria De Filippi per conoscere Giulia Quattrociocche. Il giovane genovese era arrivato alla scelta finale della tronista che aveva preferito a lui l’altro corteggiatore, Daniele Schiavon con il quale è uscita dal programma dopo la classica pioggia di petali rossi. Successivamente nell’edizione 2020 di Temptation Island, appare tra i tentatori che si sono distinti, ...

