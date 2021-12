Aldo Montano | la scoperta choc nel bagno del GF Vip | “Disgustoso | ecco chi è stato”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Al GF Vip è allarme igiene: ini concorrenti trovano praticamente di tutto. In tanti si ricordano di ciò che aveva trovato Sophie Codegoni nel bidet, ma stavolta a dover compiere un gesto di coraggio è. Ma di cosa si tratterà mai? Al GF Vip è sempre più allarme igienico: dopo quello che ha trovato Sophie nel bidet, anchetrova qualcosa incosa. GF Vip,cosa ha trovatoinIn molti si sono accorti che nella giornata di mercoledì si parlava di un “uovo di struzzo” lasciato in, probabilmente da Giucas Casella. Un episodio sconcertante che lancia un nuova allarme igienico al GF Vip, ...

Advertising

ciao1414 : RT @ragazzostupido: Abbiamo tutti bisogno di un Aldo montano che rappresenti la nostra voglia di vivere #GFVIP - JacopoPacchioli : RT @Ludovic60831176: Grazie ad Aldo Montano. Con lui, da questo GF, usciranno anche l’eleganza, la bontà d’animo, la coerenza e la corrett… - GiusP30 : RT @Ludovic60831176: Grazie ad Aldo Montano. Con lui, da questo GF, usciranno anche l’eleganza, la bontà d’animo, la coerenza e la corrett… - Iosperiamoche1 : @Ludovic60831176 E una delle persone migliori dj tutte le edizioni. Grande uomo Aldo Montano #gfvip - tidicobene_ : RT @Ludovic60831176: Grazie ad Aldo Montano. Con lui, da questo GF, usciranno anche l’eleganza, la bontà d’animo, la coerenza e la corrett… -

Ultime Notizie dalla rete : Aldo Montano

Carlo Domingo, fidanzato Soleil Sorge/ Mamma Wendy "non contento di lei e Alex Belli"pronto a uscire ma Manuel... E' iniziata una nuova puntata del GF Vip . Tutto pronto nella casa più ...Manuel Bortuzzo piange per/ "Devi rimanere al GF Vip, in confessionale?" Manuel Bortuzzo non riesce a stare lontano da Lulù Manuel Bortuzzo al momento sembra intenzionato a vivere il ...In prima serata su Canale 5 ventottesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Dopo l’usc ...Concorrenti squalificati, vipponi che hanno deciso di abbandonare il gioco e di non proseguire fino al 14 marzo, data della finale, amori che sbocciano e legami che vacillano sempre di più. Tutto ques ...