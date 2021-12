Aldo Montano e Davide Silvestri: confessioni e decisioni pre puntata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Aldo e Davide si confrontano sui mesi trascorsi in casa e sull’eventualità del campione olimpico di prolungare la sua permanenza all’interno del reality. Ecco cosa si sono detti Aldo Montano e Davide Silvestri continuano a confrontarsi sulla decisone che, durante la puntata di domani, il campione olimpico sarà costretto a prendere: continuare il percorso all’interno della casa del Grande Fratello VIP o tornare a casa e trascorrere il Natale con Olga e i figli? Nonostante la famiglia di Aldo si sia dimostrata a favore della prolungata permanenza, il concorrente appare ancora dubbioso e incerto sulla scelta definitiva. Per comprendere appeno il da farsi, Aldo decide di ripercorrere a ritroso l’esperienza all’eterno del Loft d Cinecittà, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021)si confrontano sui mesi trascorsi in casa e sull’eventualità del campione olimpico di prolungare la sua permanenza all’interno del reality. Ecco cosa si sono detticontinuano a confrontarsi sulla decisone che, durante ladi domani, il campione olimpico sarà costretto a prendere: continuare il percorso all’interno della casa del Grande Fratello VIP o tornare a casa e trascorrere il Natale con Olga e i figli? Nonostante la famiglia disi sia dimostrata a favore della prolungata permanenza, il concorrente appare ancora dubbioso e incerto sulla scelta definitiva. Per comprendere appeno il da farsi,decide di ripercorrere a ritroso l’esperienza all’eterno del Loft d Cinecittà, ...

