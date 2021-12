Alberto Matano, la dichiarazione d’amore in diretta: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un rapporto nato in un giorno qualunque, ma che è diventato sempre più importante tanto che non è mai finito: la dichiarazione d’amore di Alberto Matano. Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo di Catanzaro classe 1972. Nel 1995 si laurea in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ed inizia a collaborare con il L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un rapporto nato in unqualunque, ma che è diventato sempre più importante tanto che non è mai finito: ladiè un giornalista e conduttore televisivo di Catanzaro classe 1972. Nel 1995 si laurea in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ed inizia a collaborare con il L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

LeottaLucia : RT @stanzaselvaggia: Oggi la mia prima volta in studio a @vitaindiretta con Alberto Matano! Vi aspetto più tardi. ?? - mont_eiro_rossi : RT @stanzaselvaggia: Oggi la mia prima volta in studio a @vitaindiretta con Alberto Matano! Vi aspetto più tardi. ?? - Melquiandess : RT @stanzaselvaggia: Oggi la mia prima volta in studio a @vitaindiretta con Alberto Matano! Vi aspetto più tardi. ?? - Ary1797 : RT @stanzaselvaggia: Oggi la mia prima volta in studio a @vitaindiretta con Alberto Matano! Vi aspetto più tardi. ?? - stanzaselvaggia : Oggi la mia prima volta in studio a @vitaindiretta con Alberto Matano! Vi aspetto più tardi. ?? -